Marvel's Avengers, modalità cooperativa War Zone e oggetti cosmetici in video

Marvel's Avengers è stato protagonista ieri sera di uno speciale approfondimento in cui sono stati mostrati diversi video, due dei quali dedicati alla modalità cooperativa e agli oggetti cosmetici disponibili nel gioco.

Magari le novità della War Table non hanno cancellato i dubbi su Marvel's Avengers, ma bisogna ammettere che il progetto sviluppato da Crystal Dynamics è molto ambizioso e con un gameplay all'altezza potrebbe davvero spaccare, per dirla come Hulk.

Oltre alla storia, rivelata ieri con un trailer, Marvel's Avengers includerà come detto delle missioni cooperative, scenari in cui potremo sfoggiare le migliori build dei nostri personaggi e collaborare con altri utenti per portare a termine specifici incarichi.

Al gioco non mancheranno ovviamente gli sbloccabili e una gran quantità di oggetti estetici, che attingono alla lunga storia fumettistica degli Avengers e dei singoli componenti della squadra, come si può vedere nel video in calce.

Marvel's Avengers sarà disponibile a partire dal 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, nonché al lancio su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratuito.