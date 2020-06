The Last of Us 2, il producer della serie televisiva HBO parla del gioco

The Last of Us 2 rappresenta "un notevole risultato in termini di narrazione, personaggi e tematiche": a esprimere questo giudizio è stato Craig Mazin, producer e scrittore della serie televisiva di The Last of Us per HBO.

A ormai diversi giorni dall'uscita di The Last of Us 2, primo con numeri da record nelle classifiche inglesi, Mazin ha ricevuto da più follower la richiesta di un parere sul nuovo episodio del franchise sviluppato da Naughty Dog, e così ha espresso parole di grande entusiasmo.

"L'ho già detto ma mi ripeto: è uno dei migliori titoli che abbia mai giocato. Sono alla seconda run in questo momento e l'esperienza mi sembra ancora più gratificante", ha scritto il producer su Twitter.

Sappiamo che Troy Baker crede fortemente nella serie HBO di The Last of Us, e del resto le persone coinvolte nel progetto hanno già dato ampia prova delle proprie capacità.

Con un materiale di partenza così solido e convincente, siamo sicuri che anche la riduzione televisiva della storia di Ellie e Joel avrà qualcosa d'importante da dire.