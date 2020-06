PS5: l'SSD super veloce verrà sfruttato pienamente solo dai first party, secondo Moon Studios

Il famoso SSD super veloce di PS5 è un'ottima soluzione hardware molto interessante anche per gli sviluppatori, ma il suo sfruttamento pieno si vedrà solo con i giochi first party esclusivi, secondo Thomas Mahler, fondatore di Moon Studios.

Secondo il capo del team autore di Ori and the Will of the Wisps, il vantaggio dell'SSD di PS5 difficilmente si tradurrà in differenze visibili nei giochi multipiattaforma da parte di sviluppatori third party, perché questi dovranno comunque considerare una molteplicità di configurazioni hardware diverse e trovare un giusto mezzo tra le differenti capacità.

"Mi stupirei molto se gli sviluppatori third party non decidessero comunque di sviluppare i loro giochi tenendo in considerazione il minimo comune denominatore", ha affermato Thomas Mahler intervenendo sul forum ResetEra. "Voglio dire, c'è letteralmente lo 0% di possibilità che i livelli vengano cambiati solo perché PS5 può caricarli più velocemente, semplicemente perché sarebbe troppo caro e impegnativo mettersi a fare qualcosa del genere". Questo, chiaramente, in risposta alle parole di Stillwater di Microsoft riportate ieri, sul fatto che gli sviluppatori impareranno a compensare la minore velocità dell'SSD rispetto a PS5.

"L'SSD super veloce è un'ottima cosa per i first party, ma non avrebbe alcun senso, economicamente, ottimizzare i propri giochi per funzionare in base alle caratteristiche di una singola piattaforma. Su PC e Xbox si trovano caratteristiche diverse, dunque si tratta di due piattaforme contro una". Questo, secondo il fondatore di Moon Studios, impedisce che le caratteristiche peculiari dell'SSD di PS5 possano essere prese in considerazione da giochi che devono uscire anche sulle altre piattaforme.

Questo vale anche nel senso opposto, ovvero secondo altri sviluppatori come Balthazar Auger di Quantum League, come riferito da WCCFTech, hanno riferito in passato che le caratteristiche hardware superiori su Xbox Series X emergeranno soprattutto sui titoli first party.