Rainbow Six: Siege Summer Sale: la Deluxe Edition a meno di 10€, sconti fino al 67%

Ubisoft ha avviato la Summer Sale. Dalle 9:00 del 9 giugno 2020 alle 17:00 del 18 giugno tanti prodotti del publisher francese sono in forte saldo. Per esempio su Rainbow Six: Siege ci sono sconti fino al 67%: la Deluxe Edition di R6S costa meno di 10€, mentre la Ultimate Y5 Edition è a 42,50 euro.

Arriva l'estate e arrivano anche i saldi. In attesa di conoscere il futuro di Ubisoft, la sua tradizionale conferenza E3 è stata spostata a luglio e rinominata Ubisoft Forward, il colosso transalpino ha messo in saldo molti dei suoi giochi nella Summer Sale. R6S è uno di questi: una buona occasione per conoscere uno degli esport del momento ed acquistare il gioco, sicuri di poter portare i propri progressi sulla prossima generazione di console. Ubisoft, infatti, non vuole frammentare le community Microsoft e Sony e per questo motivo su PS5 e Xbox Series X si potrà giocare coi dischi PS4 e Xbox One di Rainbow Six: Siege.

Questi sconti vanno dal 50 al 67% e sono quindi perfetti per colmare la propria collezione o per provare questo sparatutto tattico con un investimento minimo.

Ecco tutte le promozioni che potrete trovare a questo indirizzo:

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Deluxe Edition - sconto del 67% - da 29,99 a 9,90

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Gold Y5 Edition - sconto del 50% - da 54,99 a 27,50

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Standard Edition - sconto del 60% - da 19,99 a 8,00

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ultimate Y5 Edition - sconto del 50% - da 84,99 a 42,50

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Amethyst Weapon Skin - sconto del 50% - da 2,99 a 1,50

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Blitz Bushido Set - sconto del 40% 7,99 - da 4,79 a /li>

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Cobalt Weapon Skin - sconto del 50% - da 2,99 a 1,50

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Emerald Weapon Skin - sconto del 50% - da 2,99 a 1,50

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Montagne Bushido Set - sconto del 55% - da 7,99 a 3,60

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Platinum Weapon Skin - sconto del 50% - da 2,99 a 1,50

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Pulse Bushido Set - sconto del 40% - da 7,99 a 4,79

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Ruby Weapon Skin - sconto del 50% - da 2,99 a 1,50

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Smoke Bushido Set - sconto del 40% - da 7,99 a 4,79

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Tachanka Bushido Set - sconto del 40% - da 7,99 a 4,79

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - The Safari Bundle - sconto del 40% - da 4,99 a 2,99

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Topaz Weapon Skin - sconto del 50% - da 2,99 a 1,50

Ne approfitterete?