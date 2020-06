Fortnite, Stagione 3: un teaser permette di ascoltare il rumore delle onde?

Manca circa una settimana, e finalmente la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 sarà finalmente un lontano ricordo: Epic Games è già pronta per il lancio della Stagione 3, ma una serie di rinvii e posticipi hanno costretto i giocatori a pazientare un altro po'. Intanto sembrano arrivare i primi teaser, come questa anticipazione particolarmente misteriosa...

Un giocatore di Fortnite Capitolo 2 ha scovato quello che sembra in tutto e per tutto un teaser della Stagione 3 di Fortnite, mentre stava tornando alla lobby di gioco dopo aver portato a termine una partita. Si tratta di una schermata completamente nera, eppure (alzate il volume) è possibile ascoltare il rumore delle onde (o il suono, o lo sciabordio, chiamatelo come preferite). Si tratterebbe di un'evidente conferma dell'innalzamento dell'acqua, previsto da numerosi dataminer, leaker e streamer.

Difatti nel corso della Stagione 3 la mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 dovrebbe ritrovarsi sommersa dall'acqua, con la possibile introduzione di veicoli-squalo per spostarsi più agevolmente tra un luogo e l'altro. Si tratta di indiscrezioni, nel momento in cui scriviamo. Va anche detto che alcuni utenti hanno contestato la bontà di questo teaser, sostenendo che si tratti di un semplice glitch o errore di gioco, come tanti se ne presentano passando dalla lobby alle partite e viceversa. Ma ciò non spiegherebbe comunque la presenza del rumore delle onde, a meno che il giocatore non lo abbia inserito volontariamente per ingannare tutti quanti.

Sia come sia, al momento della verità manca poco. Il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è previsto per il prossimo 17 giugno 2020, salvo ulteriori calamità naturali ovviamente. E nuovi teaser potrebbero arrivare nei prossimi giorni.