Hearthstone, il Festival del Vilfuoco porta il meglio che le Terre Esterne offrono

A partire dal 9 giugno, il Festival del Vilfuoco di Hearthstone porterà con sé il meglio che le Terre Esterne hanno da offrire tra cui eventi e ricompense. Ma non solo, introdurrà anche un aggiornamento alla modalità Battaglia e un'avventura per giocatore singolo intitolata L'Ordalia del Vilfuoco, composta da cinque capitoli e completamente gratuita.

Andiamo a vedere il calendario del festival:

9 giugno - Pirati in battaglia: la prima performance del Festival del Vilfuoco introduce i Pirati in Battaglia. Con questo aggiornamento arrivano 17 nuovi servitori, 4 nuovi eroi e una riprogettazione di Sghigno con un nuovo Potere Eroe.

17 giugno - Avventura l'ordalia del Vilfuoco: si tratta di un'avventura per giocatore singolo composta da cinque capitoli. La storia racconta di Aranna Cercastelle mentre affronta un viaggio introspettivo, raduna un gruppo di ripudiati e si allea con Illidan e i Cacciatori di Demoni per distruggere il corrotto artefice della Legione Arrugginita: Robo-Jaraxxus.

Aranna entrerà anche in Battaglia come eroe con accesso anticipato il 16 giugno per i giocatori che dispongono degli Extra della Battaglia, prima di gettarsi ufficialmente nella mischia il 30 giugno.

24 giugno - Sfide de l'ordalia del Vilfuoco: arrivano i più potenti e malvagi boss delle Terre Esterne.

24 giugno - Il ritorno della rissa "Lo scotto finale": la Rissa "Lo scotto finale" sta per tornare. Utilizzando un mazzo casuale e il perdente di ogni Rissa otterrà il mazzo dell'avversario per la sfida successiva. Quale mazzo regnerà supremo?

1 luglio - Zuffodromo: a completare il programma del Festival del Vilfuoco ci sarà la Rissa "Lo Zuffodromo". Dovrete scegliere uno scagnozzo de L'Ordalia del Vilfuoco, imbracciare un'arma e lottare per ottenere un posto nella Legione Arrugginita di Robo-Jaraxxus.

Nessun partecipante del festival se ne andrà a mani vuote, perché ogni evento porterà nuove ricompense. Dopo aver completato l'avventura per giocatore singolo L'Ordalia del Vilfuoco si otterrà il dorso delle carte Legione Arrugginita. Completando la Sfida de L'Ordalia del Vilfuoco si otterrà la carta Dorata Kael'thas Solealto. Con le risse "Lo scotto finale" e "Lo Zuffodromo" si otterrà una busta Classica. Le missioni leggendarie consentiranno di ottenere fino a 9 buste dell'Anno del Drago e Ceneri delle Terre Esterne.

Dal 17 giugno al 7 luglio sarà disponibile il Pacchetto Aranna Cercastelle, che include l'eroe Cacciatore di Demoni Aranna Cercastelle, 20 buste di Ceneri delle Terre Esterne e il dorso Aranna.

Parteciperete al festival?