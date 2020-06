Xbox Series X, per Microsoft gli sviluppatori impareranno a compensare la minore velocità dell'SSD rispetto a PS5

Secondo William Stillwell di Microsoft, che attualmente dirige il programma Mixed Reality, con il tempo gli sviluppatori multipiattaforma impareranno a compensare la minore velocità dell'SSD di Xbox Series X rispetto a quello di PS5.

Stillwell ha toccato l'argomento nel podcast Iron Lords, dove gli è stato chiesto proprio dell'SSD di PS5 e della sua velocità comparata a quella dell'SSD di Xbox Series X. Il dirigente si è detto impressionato di ciò che ha fatto Sony con il marketing e l'architettura della sua console, affermando che potrà fare delle ottime cose, ma allo stesso tempo ritiene che Xbox Series X potrà fare cose molto migliori:

"Non credo che sia impressionante quanto ciò che può fare Xbox Series X, nel cui team ho grande fiducia. [...] L'unica cosa che ho compreso è di non sottovalutare mai la capacità degli sviluppatori di videogiochi di avvantaggiarsi di qualcosa e di trovare delle scappatoie, ma questo è vero da entrambi i lati.

L'abilità di uno sviluppatore di analizzare la situazione e dire "voglio un gioco senza transizioni visibili e schermate di caricamento su PS5, ma voglio venderlo anche su Xbox, come faccio a gestire la cosa?"

Userà sicuramente qualche trucco o delle tecniche avanzate come (dico solo per fare un esempio) mettere degli ascensori nella versione Xbox Series X che non ci sono nella versione PS5. Non so come faranno, ma sono certo che riusciranno a compensare e troveranno un modo per girare intorno al problema."

Nel discorso va comunque sempre considerato il PC, che ha un ruolo chiave sul mercato e che ancora vede una diffusione non omogenea degli SSD. Comunque sia staremo a vedere se Stillwell ha ragione. Probabilmente sì, visto che gli sviluppatori multipiattaforma non potranno certo realizzare versioni diverse dei giochi per ogni sistema.