Assetto Corsa Competizione, trailer di lancio per PS4 e Xbox One

505 Games e Kunos Simulazioni hanno pubblicato il nuovo trailer di lancio di Assetto Corsa Competizione per PS4 e Xbox One. La simulazione di guida Made in Italy arriverà su console il prossimo 23 giugno.

Nell'attesa di scoprire come lo sviluppatore italiano ha convertito il suo lavoro su console, perchè non leggete la nostra recensione di Assetto Corsa Competizione in versione PC? Luca Olivato parla di un gioco con un "DNA eccezionale: più che di un gioco di guida è in questo caso corretto parlare di simulatore di alto livello, visto che è stato sviluppato da e per piloti professionisti. Come tale richiede di essere fruito con dell'attrezzatura adeguata, proprio come Flight Simulator degli anni d'oro."

Assetto Corsa Competizione è il videogioco ufficiale della GT World Challenge. Il trailer è dedicato alle modalità di gioco e mostra cosa è possibile aspettarsi da Assetto Corsa Competizione anche in versione console.

Coloro che prenotano la versione console di Assetto Corsa Competizione riceveranno gratuitamente al lancio il DLC Intercontinental GT Pack, il quale espande l'esperienza complessiva di ACC con l'Intercontinental GT Challenge ufficiale.

Kunos sarà riuscita a mantenere questa esperienza di guida "pura" anche su console?