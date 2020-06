The Last of Us 2: Photo Mode, concept art gallery e altro con la patch del day one

The Last of Us 2 avrà una patch del day one, com'è ormai tradizione per tutte le produzioni moderne di grosso calibro i cui contenuti sono in elaborazione fino all'ultimo momento prima del lancio e anche successivamente, in questo caso con un aggiornamento che porterà nuove aggiunte come il Photo Mode e vari altri extra.

Questo significa che nella data di uscita di The Last of Us 2, fissata per il 19 giugno 2020, sarà già disponibile un primo aggiornamento, che porterà il software alla versione 1.01, probabilmente integrata automaticamente nella versione digitale ma da scaricare e installare per chi invece procede inserendo il disco nella console.

Le note della patch 1.01 di The Last of Us 2 riportano dunque nuove caratteristiche e aggiustamenti vari, in particolare, questi sono i nuovi contenuti che verranno aggiunti con l'update: