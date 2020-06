The Last of Us 2, Naughty Dog parla degli infetti e della loro evoluzione

The Last of Us 2 vanterà diversi nuovi infetti e Naughty Dog ha voluto parlare di questo aspetto ai microfoni di IGN per bocca del game director Neil Druckmann, che ha descritto la loro evoluzione rispetto al primo episodio.

"Come per tutti gli aspetti di The Last of Us Parte II, anche gli infetti devono apparire convincenti e credibili nell'ambito del mondo che abbiamo costruito", ha spiegato Neil Druckmann facendo un confronto con il primo episodio della serie. "Con questo secondo capitolo, in particolare, volevamo trovare il modo di ottenere uno spessore mai riscontrato nei progetti di Naughty Dog."

Dunque l'introduzione dello Shambler, descritto dal director come una creatura estremamente pericolosa, in grado di emettere gas velenoso, è avvenuta tenendo ben presenti tali presupposti: rispettare lo stile stabilito con l'originale The Last of Us.

"Uno dei motivi per cui abbiamo inventato lo Shambler è che ti costringe a muoverti: l'attacco corrosivo fa in modo che il giocatore non stia fermo, e ciò rende i combattimenti più dinamici", ha detto Druckmann.

"Inoltre, come accade per molti nemici di stampo horror, limita i vostri sensi, inibisce la capacità di vedere. Dunque i suoi pattern possono apparire semplici sulla carta, ma quando cominci a combinarli con quelli degli altri infetti le cose diventano davvero interessanti."

"L'inserimento della schivata consente di scansare i Clicker in modi che non erano possibili nel primo episodio, per questo abbiamo dovuto trovare il modo di rendere questi nemici più pericolosi. (...) I Clicker ora sono più veloci e agili, così da compensare le caratteristiche di Ellie."

"Grazie alla potenza di PS4, inoltre, abbiamo potuto portare un numero molto maggiore di infetti sullo schermo: troverete scenari in cui ci sarà un'intera orda di Runner a inseguirvi. Parliamo di creature che in gran numero diventano ancora più letali."

"In The Last of Us abbiamo introdotto gli Stalker, ma non c'è stata davvero l'occasione di sviluppare questi nemici", ha continuato il director. "Con loro possiamo davvero attingere alla tradizione horror e fare in modo che si nascondano anziché caricarvi, cercando il momento migliore per cogliervi di sorpresa."