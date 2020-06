The Last of Us 2, le differenze con il primo episodio nel nostro video confronto

The Last of Us 2 vanterà svariate differenze rispetto al primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog: abbiamo voluto sottolinearle nel nostro nuovo video confronto.

Com'è possibile vedere, la grafica del sequel è molto più sofisticata, non a caso si tratta di un progetto disegnato appositamente per sfruttare al massimo le capacità di PS4. Abbiamo parlato di questo aspetto del gioco anche nell'ultimo provato di The Last of Us Parte II.

Le inevitabili limitazioni del primo capitolo, nato su PS3, sono state smussate in occasione dell'approdo sull'attuale ammiraglia Sony con The Last of Us Remastered: un lavoro tutt'altro che difficile, considerando l'eccellente qualità dei materiali originali.

Le diverse sequenze che trovate nel video mettono una di fianco all'altra situazioni specifiche, come ad esempio le sessioni a cavallo, i combattimenti e il tavolo da lavoro su cui i personaggi dispongono le armi prima di modificarle.

Per ulteriori approfondimenti non dovremo fare altro che attendere l'uscita di The Last of Us 2, fissata al 19 giugno. La recensione del gioco arriverà invece il 12 giugno alle 9.00 del mattino, come già riportato.