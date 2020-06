Minecraft Dungeons batte anche Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch

Sembra che Minecraft Dungeons sia riuscito in un'impresa che molti ritenevano impossibile, ovverosia scalzare Animal Crossing: New Horizons dalla classifica dei giochi per Nintendo Switch più scaricati da eShop negli USA.

Dopo aver superato Minecraft, diventando il gioco più popolare su Xbox Game Pass, il nuovo titolo sviluppato da Mojang ha dunque conquistato anche i possessori della console ibrida giapponese.

Un traguardo doppiamente importante, a pensarci, se consideriamo non solo il "giocare fuori casa" ma anche e soprattutto il dominio che il nuovo episodio della serie Nintendo ha saputo consolidare finora.

Animal Crossing: New Horizons ha infatti totalizzato vendite per oltre 4,6 milioni di copie solo in Giappone, occupando le prime posizioni in classifica anche negli USA e in Europa.

Se il buon giorno si vede dal mattino, insomma, sembra proprio che Minecraft Dungeons sia destinato a grandi cose. Per saperne di più sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra recensione.

Minecraft Dungeons has ended Animal Crossings Run as the best selling game on the US eShop

Animal Crossing New Horizons had been #1 since early March. That's 3 months of dominance

As we are seeing on Xbox, Minecraft Dungeons is performing very strong, and is now #1 on Switch pic.twitter.com/JX5e01brN2