Cyberpunk 2077, uscita su Google Stadia in ritardo rispetto a PC, PS4 e Xbox One

L'uscita di Cyberpunk 2077 su Google Stadia non avverrà dal day one del gioco, fissato per il 17 settembre, bensì più avanti, dunque in ritardo rispetto alle versioni PC, PS4 e Xbox One.

Quando è stato fatto l'annuncio di Cyberpunk 2077 su Google Stadia, durante uno dei primi Stadia Connect, non si è infatti parlato della data di lancio precisa, sebbene molti utenti Stadia abbiano dessero per scontato di poter giocare con il titolo di CD Projekt RED in contemporanea con le altre piattaforme.

L'amara conferma arriva da uno degli ultimi comunicati del team di sviluppo, in cui c'è scritto che "Cyberpunk 2077 verrà pubblicato il 17 settembre 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4. Entro la fine dell'anno il gioco farà anche il proprio debutto su Google Stadia."

Insomma, non è decisamente un buon periodo per la piattaforma di game streaming di Google, che continua ad arrancare nell'attesa che l'azienda annunci finalmente le prime esclusive in arrivo.

Risale a pochi giorni fa, del resto, l'ultima testimonianza di una situazione tutt'altro che idilliaca, quando 2K Games ha dichiarato che Google Stadia ha fatto troppe promesse che non è stata in grado di mantenere.