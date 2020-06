The Last of Us 2, tante opzioni per una maggiore accessibilità nel gioco

The Last of Us 2 conterrà un'ampia serie di opzioni in grado di garantire una notevole accessibilità al gioco, hanno riferito i Naughty Dog in un'intervista pubblicata di recente da The Verge.

La gameplay designer Emilia Schatz ha spiegato che il team ha preso molto sul serio l'impegno di rendere The Last of Us 2 quanto più accessibile possibile per un'ampia varietà di persone, anche con eventuali problemi di utilizzo per quanto riguarda gli standard classici dei videogiochi. In particolare, ha raccontato la Schatz, l'idea di incrementare le opzioni per l'accessibilità è derivata da una lettera arrivata da un giocatore, il quale aveva raccontato di non essere riuscito ad arrivare in fondo ad Uncharted 2 a causa di una fase, verso il finale, in cui era richiesta la pressione molto veloce dei tasti durante un quick time event.

Già le prime idee erano state inserite in Uncharted 4: Fine di un Ladro, ma sono state ulteriormente espande in The Last of Us 2, risultando in circa 60 diverse opzioni da poter modificare e attivare per cambiare il sistema di fruizione del gioco, personalizzandolo al massimo per venire incontro ad esigenze anche molto differenti.

Queste opzioni vanno a influire su tutti gli aspetti del gioco, dalla visualizzazione ai controlli: è possibile attivare opzioni speciali per i daltonici, ingrandire gli elementi di scenario visualizzati, applicare dei sistemi di navigazione audio, rimappare i tasti al massimo, modificare l'interfaccia e attivare la lettura acustica dei testi.

Secondo quanto riferito dal game designer Matthew Gallant, una delle ragioni per cui il team è stato in grado di aggiungere questa grande quantità di opzioni è il fatto di averle tenute presente fin dall'inizio, comprendendole dunque nella progettazione generale del gioco.

The Last of Us 2 si è mostrato in nuove splendide immagini, mentre potete scoprirne altri dettagli anche nell'ultimo provato prima della recensione, che verrà pubblicata il 12 giugno 2020 alle ore 9:00 di mattina.