Fortnite, per LEGO Ventures è il primo multiverso credibile

Il futuro dei videogiochi potrebbe consistere in un ibrido tra il social network, il videogame, e lo spazio virtuale dedicato alla creatività. Epic Games, con Fortnite, sarebbe un passo avanti rispetto a tutti gli altri concorrenti sul mercato: parola di una società che da sempre ha investito nella creatività, cioè LEGO.

LEGO Ventures rappresenta quella parte della società dei mattoncini danesi che si occupa del futuro dell'apprendimento e del divertimento, studiando nuovi modi costruttivi per divertirsi. Nel corso del recente Investmen Summit Online, Robert Lowe di LEGO Ventures ha spiegato come fino a questo momento soltanto Epic Games sia riuscita, con Fortnite, a creare il primo multiverso credibile. Per multiverso qui naturalmente si intende il punto di incontro tra esperienze di diverso tipo: forse in Italia utilizzeremmo il termine cross-mediale; qualcosa del genere è stato mostrato nei recenti concerti su Fortnite Party Reale.

Il multiverso sarebbe diventato il principale obiettivo del settore videoludico: "tutti ne parlano in questi giorni, a prescindere da quel che diavolo diventerà in futuro. E Fortnite ci ha preso perfettamente, nel creare il primo multiverso, dove la gente possa giocare insieme e condividere insieme e guardare insieme un evento e socializzare insieme, tutto nello stesso momento. Ne arriveranno altri, e questa idea di una piattaforma social ibrida, di una piattaforma dedicata allo stesso tempo al gaming e alla creativà, è qualcosa di estremamente interessante", ha dichiarato Robert Lowe.

Il multiverso è solo una delle possibili realizzazioni su cui si tornerà ad insistere LEGO nei prossimi anni: ad esempio i sandbox creativi non si sono ancora estinti, prova ne siano Minecraft, gli MMO, e anche i giochi a metà tra il puzzle game e l'adventure in cui è possibile apprendere. Ancora una volta, dunque, Fortnite ed Epic Games potrebbero aver "indovinato" il futuro del mondo del gaming, nonché la domanda principale da parte dei consumatori.

Vale la pena sottolineare come LEGO Ventures non sia interessata semplicemente a creare una piattaforma di questo tipo, basata cioè sul multiverso, utilizzando i propri mattoncini. La questione non è dove portare LEGO e come utilizzare il franchise, ma esplorare direttamente nuovi franchise e nuove possibilità.