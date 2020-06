Pokémon Spada e Scudo, informazioni su DLC e Pass Espansione in arrivo domani, 2 giugno

Pokémon Spada e Scudo, e in particolare i suoi DLC e Pass Espansione, saranno protagonisti di nuovi aggiornamenti e informazioni in arrivo domani, 2 giugno 2020, come riferito da diverse fonti ufficiali e social legati alla serie.

Alle ore 15:00 circa di domani, dunque, verranno svelate ulteriori informazioni sui nuovi contenuti in arrivo, ovvero le espansioni contenute nel Pass Espansione e basate sulle ambientazioni aggiuntive dell'Isola Solitaria dell'Armatura e delle Terre Innevate della Corona, oltre a vari altri dettagli.

Si parlerà anche dei nuovi Pokémon Leggendari, oltre alle nuove forme dei Pokémon di Galar: oltre 100 creature che non facevano parte di Pokémon Spada e Scudo verranno aggiunte al Pokédex della regione di Galar, portando il totale dei Pokémon a circa 600, incrementando così il conteggio e portandolo sempre più vicino al totale storico e in questo modo cercando di porre rimedio una famosa lacuna di Pokémon Spada e Scudo, almeno secondo gli appassionati più intransigenti.

Varie nuove informazioni dovrebbero arrivare anche su alcune creature appena intraviste in precedenza. Inoltre, con il 2 giugno dovrebbero partire i nuovi raid con i nuovi Gigamax, dunque si prospetta una notevole attività per Pokémon Spada e Scudo a partire da domani.

Il primo DLC, ovvero quello sull'Isola Armatura, dovrebbe arrivare entro fine giugno, mentre il secondo è previsto per l'autunno. Nel frattempo, è emerso un leak che ha svelato 21 nuove mosse di Isola Solitaria dell'Armatura.