Valorant: svelato il primo Agente aggiuntivo in arrivo domani, 2 giugno 2020

Valorant otterrà il primo Agente aggiuntivo del roster di personaggi utilizzabili con la conclusione della beta a numero chiuso attualmente in corso, ovvero domani, 2 giugno, e sarà Reyna.

In vista del lancio globale di giugno, dunque, Valorant si appresta a chiudere la sua fase di test e arrivare in versione definitiva, anche se ovviamente sarà comunque sempre soggetto a cambiamenti ed evoluzioni, com'è nella natura di questa tipologia di giochi.

Valorant è uno sparatutto multiplayer competitivo a squadre da parte di Riot Games, il team diventato celebre in tutto il mondo grazie a League of Legends, dunque si tratta di un progetto di grande importanza considerando lo spessore della software house che ci sta dietro.

D'altra parte, i primi risultati sembrano dare una certa fiducia, considerando che il gioco Free-To-Play per PC ha finora raccolto oltre 470 milioni di ore visualizzate in streaming e circa 3 milioni di giocatori attivi ogni giorno durante il periodo di closed beta, cosa che probabilmente attirerà i riflettori anche della scena eSport di alto livello sulla nuova creatura di Riot Games.

Valorant, intanto, si arricchirà con l'arrivo di Reyna, una combattente alquanto interessante. È dotata di due abilità che condividono la risorsa fornita dai Soul Orbs, una abilità è curativa, mentre l'altra consente di ottenere una invulnerabilità momentanea. In entrambi i casi, per attivare l'abilità speciale è necessario utilizzare i Soul Orb che si ottengono sconfiggendo i nemici.

Reyna possiede poi una ultimate in grado di consentire una super velocità al personaggio in termini di fuoco e ricarica, infine un'altra abilità che non è ancora stata specificata precisamente ma sembra essere una sorta di esplosione in grado di abbagliare i nemici. Per avere una visione sui vari personaggi di Valorant, vi rimandiamo allo speciale sulla Tier List degli Agenti.