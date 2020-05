Valorant, la beta chiude in vista del lancio globale di giugno

Riot Games ha chiuso la beta di Valorant, il suo sparatutto competitivo a squadre, in vista del lancio globale che avverrà il prossimo 2 giugno 2020. Lo sparatutto Free-To-Play per PC ha raccolto oltre 470 milioni di ore visualizzate e circa 3 milioni di giocatori attivi ogni giorno durante questo periodo di prova.

L'incredibile successo di Valorant si può capire dai numeri registrato in queste settimane: una media di circa 3 milioni di giocatori ha effettuato l'accesso ogni giorno per giocare. Ma non solo, quando non potevano giocare, i fan si sono collegati a Twitch o sull'analogo servizio coreano Afreeca TV e hanno guardato un totale di oltre 470 milioni di ore di streaming.

La Closed Beta ha superato un totale di 1.7 milioni di spettatori contemporanei, un record secondo solo ad un altro gioco di Rot Games, ovvero le Finali del Campionato Mondiale di League of Legends del 2019.

Nonostante la pandemia di COVID-19, Riot Games è riuscita a rispettare il proprio impegno ed aver lanciato la beta in paesi come Brasile, Europa, Corea, America Latina, America del Nord, Russia e Turchia.

Questo successo è stato possibile anche grazie all'interessamento di diversi influencer e pro player: per esempio il campione del mondo di Fortnite Bugha passerà a Valorant.

Valorant sarà disponibile dal 2 giugno 2020 nella maggior parte delle regioni globali come un titolo free-to-play: lo giocherete?