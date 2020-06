The Last of Us 2, nuove splendide immagini in attesa della recensione

Naughty Dog e Sony hanno pubblicato una serie di nuove immagini di The Last of Us 2 davvero splendide. Questi scatti sono stati creati per accompagnare l'ultima anteprima del gioco prima della recensione.

Di seguito, infatti, potrete trovare l'ultimo provato di The Last of Us 2 prima della recensione.

In queste splendide immagini è possibile vedere Ellie in diverse scene: accucciata prima di sparare, con un'arma puntata di fronte a sé, mentre si sta avvicinando ad una enorme edificio o alle prese con un combattimento. Le scene sono prese di peso da quanto visto durante l'ultimo State of Play di The Last of Us 2, ma grazie alle foto è possibile ammirare tutti i dettagli che Naughty Dog ha disseminato nei livelli.

Nonostante sia presa con il lancio del suo lavoro più importante, sono ore difficile per lo studio californiano. In queste ore, infatti, Naughty Dog ha preso posizione circa gli scontri che stanno avvenendo negli USA, schierandosi ovviamente a favore della libertà di parola e contro ogni forma di razzismo.

Manca ancora poco e poi, alla scadenza dell'embargo della recensione di The Last of Us 2, potremo finalmente parlarvi in maniera approfondita del gioco. Nel frattempo, però, Sony presenterà i primi giochi per PS5 e noi seguiremo l'evento con una lunga diretta. Avremo quindi ancora modo di parlare a lungo di The Last of Us 2, di PlayStation e di Naughty Dog prima dell'uscita del gioco. Restate con noi.