PS5, la possibilità di rimandare l’evento di presentazione e gli ottusi dell’anti-politically correct

Oggi è complicato parlare di videogiochi, un po' perché mancano argomenti e un po' perché il mondo è in fiamme, tra la pandemia, la gente di Hong Kong che combatte per non piegarsi definitivamente alla Cina, nell'indifferenza di quasi tutto il pianeta, e gli USA che sono percorsi da manifestazioni e scontri, arrivati fino alla Casa Bianca, tanto che Trump ha dovuto rintanarsi sotto terra in un bunker di massima sicurezza, per paura che qualche manifestante gli facesse visita nello studio ovale. Qualcuno direbbe che sono giorni in cui si sta facendo la storia, nonostante in realtà la storia si faccia giorno per giorno anche quando sembra che non accada nulla di rilevante. Comunque sia è indubbio che sono in corso degli eventi di cui leggeremo negli anni a venire e che, per questo motivo, meritano attente riflessioni e una grande cautela nel commentarli. Il nostro lavoro non è sicuramente quello degli storici, quindi è meglio non addentrarci troppo in problemi cui comunque non potremmo mai dedicare il giusto spazio.

I videogiochi cosa c'entrano in tutto questo, verrà da dire ai più. Poco in apparenza, molto nella sostanza. Un po' perché fanno parte del mondo anche loro, nonostante mirino a rappresentare altri mondi e un po' perché chi ne fruisce trae parte della sua persona proprio da essi, lo accetti oppure no. In queste ore si è paventata la possibilità di spostare alcuni eventi molto attesi come la presentazione di PS5 del 4 giugno a una data successiva per via degli scontri in USA. Come saprete le proteste nascono a Minneapolis, Minnesota, dall'omicidio di George Floyd commesso dall'agente di polizia Derek Chauvin, che lo ha tenuto a terra premendogli il ginocchio sul collo per 8 minuti e 46 secondi, impassibile di fronte alle implorazioni della vittima che gli ha chiesto più volte di alzarsi perché stava soffocando. La colpa di Floyd pare fosse solo quella di aver provato a pagare un commerciante con una banconota falsa (fatto ancora non dimostrato e comunque non meritevole di una morte così brutale). Insiema a Chauvin c'erano altri tre agenti: Thomas K. Lane e J. Alexander Kueng, che hanno tenuto immobilizzato Floyd, e Tou Thao, che ha impedito ogni soccorso esterno. Per farla breve, il fatto è stato filmato ed è finito in rete, scatenando delle proteste prima a Minneapolis, quindi in tutto il paese, proteste che sono cresciute di dimensioni e intensità quando Trump ha deciso di fare lo sceriffo cattivo coinvolgendo la Guardia Nazionale.

Di fronte a un caos simile è normale che tutti coloro che operano nella società e che hanno una qualche visibilità abbiano preso posizione, alcuni in modo più netto, altri in modo più sfumato, com'è anche normale che si valuti cosa fare dei propri eventi. Fa quindi un po' ridere leggere di quelli secondo cui, nel caso decidesse di rimandare l'evento di presentazione di PS5 per non sovrapporlo alle proteste, Sony avrebbe ceduto al politically correct, ossia alle pressioni delle minoranze. In tutta questa storia il politicamente corretto non c'entra davvero nulla ed è francamente da ottusi tirarlo in ballo.

Nel caso in cui Sony decidesse di rinviare l'evento di presentazione di PS5 sarebbe solo per una questione di opportunità e di visibilità: sta per mostrare la sua nuova console, che deve stare sul mercato per anni e che sta per confrontarsi con degli avversari agguerritissimi, quindi vuole che il primo impatto reale con i potenziali acquirenti sia il migliore possibile. Magari presentarla mentre l'attenzione di tutto il suo mercato più importante, quello USA, è concentrata su delle manifestazioni anti razzismo e sul presidente rinchiuso in un bunker potrebbe essere controproducente? Questo spetta ai dirigenti di Sony deciderlo. Noi di nostro speriamo che non rimandi nulla, ma nel caso in cui lo facesse non andremmo certo a ricercarne le motivazioni nei nostri pregiudizi.