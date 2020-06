Sony prende posizione contro il razzismo negli USA e Phil Spencer apprezza

Sony prende una netta posizione contro il razzismo e la violenza degli USA. In queste ore le strade americane sono incendiate dalla protesta nei confronti della polizia, rea di usare metodi violenti e ingiustificati soprattutto nei confronti delle persone di colore. Metodi brutali che hanno portato alla morte di George Floyd. Un presa di posizione condivisa da molti, anche da Phil Spencer, il capo di Xbox.

Sony non è l'unica azienda ad aver unito la sua voce alle proteste indignate che si sono alzate dopo la morte di George Floyd causata dall'agente di polizia Derek Chauvin. EA e Naughty Dog, per esempio, hanno condannato il clima di paura e violenza di questi giorni, schierandosi nettamente dalla parte della comunità afroamericana.

Anche Sony ha preso una posizione chiara, contro qualunque genere di violenza e razzismo: "Stare in silenzio di fronte alla violenza e al razzismo che devono subire le persone Nere equivale ad essere complici. Per questo siamo e saremo solidali con la comunità Nera oggi e in futuro. #BlackLivesMatter"

Il messaggio è andato avanti in antri due Tweet: "Ma le azioni parlano sempre più delle parole. E stiamo lavorando duramente per fare più del dichiararci semplici alleati. In questo momento vogliamo utilizzare la nostra piattaforma per diffondere informazioni e supporto. Inviateci link, risorse o altre informazioni utili e le condivideremo. Potremo fare di più solo se tutti conosceranno di più."

Questa dichiarazione piuttosto forte è stata apprezzata anche dal capo di Xbox Phil Spencer che ha retwittato il messaggio di Sony. Perché in questo mondo ci sono cose decisamente più grandi e più importanti del farsi la guerra per della console.

Right now, we want to use our platform to spread information & support. Please send links, resources, or other helpful information our way, and we'll share them.

When we all know more, we can do more. (3/3)