Avalanche Studios apre uno studio in UK e assume personale per un nuovo gioco

Avalanche Studios, il team dietro la serie Just Cause, ha aperto uno studio in UK, a Liverpool, e sta assumendo personale per la realizzazione di un nuovo gioco non ancora annunciato.

"Gli uffici di Liverpool giocheranno un importante ruolo nell'ottica della nostra strategia di crescita, reclutando oltre cento persone nel corso del 2020", si legge nel comunicato ufficiale del team, il cui ultimo progetto di alto livello è stato RAGE 2.

È interessante notare come le attuali politiche di Avalanche Studios implichino il lavoro da casa come standard per via della situazione sanitaria internazionale ancora incerta, e la stessa regola vale ovviamente per la sede appena aperta.

Non ci sono dettagli sull'attuale titolo in lavorazione, ma è chiaro che segnerà il debutto dello studio sulle piattaforme di nuova generazione, PS5 e Xbox Series X. Chissà, magari verrà annunciato in uno dei tanti eventi estivi?