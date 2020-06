I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di giugno 2020

Finalmente ci siamo: tra le uscita di giugno 2020 ci sarà The Last of Us Parte 2, il nuovo lavoro di Naughty Dog che punta a catalizzare l'attenzione dei fan PlayStation. I prossimi 30 giorni avranno però anche altre uscite importanti, che vi raccontiamo nel nostro consueto appuntamento mensile.

Il mese di giugno ha infatti davvero molto da offrire: per non perdervi nessuna uscita potete consultare la lista completa delle uscite nella nostra sezione Giochi in uscita, mentre per approfondire le singole uscite del mese vi invitiamo guardare il video in testa all'articolo.