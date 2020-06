Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft spiega perché la lama celata non è più nascosta

Attraverso Twitter Ubisoft ha spiegato perché la lama celata di Eivor, il protagonista di Assassin's Creed Valhalla, non è più nascosta. Una delle cose che hanno maggiormente sorpreso i fan di Assassin's Creed durante la presentazione del nuovo capitolo della serie, infatti, è il vedere questa iconica arma, che rappresenta la risorsa finale che gli assassini usano per sorprendere i loro avversari, sulla parte posteriore dell'avambraccio del/della protagonista e non nascosta sotto il polso.

Eivor, infatti, non fa mistero della presenza di una lama sul suo braccio e anzi la usa con violenza ed abilità persino nel primo trailer di Assassin's Creed Valhalla. Attraverso Twitter, Darby McDevitt, il direttore narrativo di Valhalla, ha spiegato questa scelta da parte di Ubisoft: "È stata una scelta precisa. Dato che Eivor si sente molto sicuro/a. Quando lui o lei usano la lama nascosta, Eivor pensa sia molto utile che i nemici vedano l'arma arrossata dal sangue per catturare la loro attenzione."

"I vichinghi sono famosi per avere uno strano senso dell'onore," ha continuato McDevitt, "e per questo è molto importante, se uccidi qualcuno, che le persone sappiano che sei stato tu. Ai tempi, infatti, non venivi punito se avevi anche una piccola ragione per uccidere il tuo avversario. Bastava essere insultati per avere una giustificazione. Poi occorreva solo essere onesti e ammettere di aver ucciso quella persona per questi motivi per non avere ripercussioni. Avere, quindi, la lama celata visibile sul braccio è come se fosse un'estensione di questo tipo di onore."

"Volevamo che anche la lama riflettesse questo stile di vita, ovvero il modo in cui Eivor si presenta al mondo."

Cosa ne pensate? Vi ha convinto questa giustificazione?