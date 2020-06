51 Worldwide Games, la recensione

Casual game digitale di gruppo? Passatempo digestivo in solitario? Gioco da festività in famiglia? In questa recensione di 51 Worldwide Games proveremo a chiarire cosa potete aspettarvi dalla stravagante raccolta ludica per Nintendo Switch; per ora possiamo anticiparvi che è un mix senza picchi enormi ma anche senza particolari difetti, il tutto a prezzo budget. Un po' ce lo aspettavamo: 51 Worldwide Games è sviluppato da NDCube, software house nipponica ripiena di ex-Hudson Soft nata da una joint venture di Nintendo con una multinazionale della pubblicità (tra l'altro presente anche in Italia), nota per alcuni episodi di Mario Party e qualche contenuto minore di Animal Crossing. Dopo circa 14 anni arriva quindi il seguito di una raccolta quasi analoga per DS, al tempo di 42 classici, che evolve una formula piuttosto immediata e la porta nella terza decade, ridisegnando multiplayer offline e online, aggiungendo più titoli dal sapore arcade e riorganizzando l'interfaccia. 51 Worldwide Games è una raccolta di giochi affini a una mentalità analogica di fisicità legata ad abitudini di anni passati. In un'epoca dove il digitale va di moda e dove con forza si spinge ad abbandonare la concretezza del fisicamente superfluo, Nintendo propone un compromesso: da una parte l'offerta di giochi da tavolo storici, con pochissime regole, figli di tradizioni popolari che permeano e attraversano le generazioni con approcci ludici non profondi ma toccabili nel mondo reale, dall'altra la digitalizzazione degli stessi per il touch screen di Switch. Sarà sempre meglio giocare a Dama e Scacchi con pezzi veri, così come una partita di gruppo a Poker o Calcio Balilla non è semplicemente replicabile da una macchina, ma qui vince l'elemento di portabilità e di comodità di un software che raccoglie 51 giochi serviti immediatamente, godibili in singolo, tramite JoyCon o touch screen dove possibile. Il software fornisce anche un tutorial e delle curiosità mano a mano che si progredisce con le sfide di ogni gioco.

Compilation dell'altro ieri Se è vero che la vita non è un cerchio ma una spirale, potevamo facilmente prevedere momenti di puro piacere nel mettere mano a versioni digitali di giochi della nostra infanzia e rivivere vecchie sensazioni, così è stato. Ci sono naturali evoluzioni personali e anagrafiche da mettere a taccuino ma in fondo è vero che molti di quelli proposti sono giochi eterni. Potremmo dire che 51 Worldwide Games ha molte anime e ognuna risponde in maniera diversa in base all'approccio applicato: c'è tutta quella parte ludica "legnosa" che garantisce un approccio secco immediato, la sezione carte che fa tutto un giro tra le mille sfaccettature e torna al punto di partenza, l'area arcade con offerte sportive di vario genere tra tavoli e campi da golf, persino un momento musicale con una tastiera da pianoforte. Se avete la mente aperta e la voglia di testarne il vero potenziale di intrattenimento mordi e fuggi, l'offerta di 51 Worldwide Games è ampia e per più palati, capace di evolversi da semplice momento in svago in solitaria a cornucopia di titoli veloci quanto immediati da apprendere e quindi da proporre ad amici o familiari. Il titolo NDCube mette sicuramente a disposizione momenti di svago in singolo, alternando magari qualche classicone sconosciuto di culture distanti. Seppur qualche titolo può trarre in inganno, molti giochi li avrete sperimentati nel corso della vostra vita ed è divertente sfidare la CPU a più difficoltà , soprattutto per le sfide che, seppur non clamorose, aggiungono mordente. Scacchi, dama, 4 di fila rappresentano la vecchia guardia inossidabile della nostra tradizione mentre mancala, domino, mah jong, backgammon, black jack e tutto quel filone personalmente hanno avuto meno spazio nella vita di chi scrive e sono pertanto curiosità da scoprire o riscoprire. Comodi per una partita veloce, per prenderci mano e imparare, per poi andare su quei titoli più affini al palato arcade videoludico e muovere le mani. Golf e biliardo sono ben confezionati, non profondissimi in singolo ma reattivi e sufficientemente soddisfacenti per spingere a migliorare. Con il bowling siamo tornati ai tempi di Wii, visto che vive di controlli touch e spinge un po' più sul fronte casual, ma si lascia giocare, esattamente come freccette. La fila di titoli da bar stile calcio balilla, tennis, curling, boxe, baseball e hockey ha un loro gradiente di coinvolgimento non banale e ogni tanto ci si torna volentieri, anche se più per capire qualche espediente ludico per migliorare la propria abilità. Completano l'opera le macchinine radiocomandate, la sfida tra carri armati, il tiro a bersaglio, la pesca, qualche altro software meno incisivo e ovviamente il solitario. Quello da giocatore singolo è un approccio che paga nel breve e magari nel medio, ma potremmo dire che è più un terreno di consapevolezza da costruire per poi invitare qualcuno a giocare in multiplayer, zona dove 51 Worldwide Games può ambire a mostrare la propria vera personalità.

Contro uno o contro tanti? In fondo, 51 Worldwide Games incarna un po' la realtà dei giochi da tavolo: talvolta giocabili in solitaria, è in compagnia che acquisiscono un senso ludico in grado di regalare emozioni memorabili. In questo piccolo mondo è il sistema di controllo a guidare la scelta: se si vuole giocare con il touch screen, liberi da pad vari, potrete contare su una precisa quanto logica selezione di titoli, stesso dicasi nel caso vogliate sfidarvi impugnando i joycon. È il titolo stesso che ripulisce di volta in volta la lista dei titoli non disegnati per l'esperienza che state cercando, creando quindi una scrematura automatica che però accentua il vero elemento di sfida che possono fornire software altrimenti limitati e creando così una profondità - specialmente per la fascia arcade - diversamente irraggiungibile in singolo. In multiplayer il golf, come biliardo o qualsivoglia gioco stile calcio balilla, risplende di una luce completamente nuova che mette in secondo piano il fiato corto della sua offerta di progressione ludica, regalando a conti fatti divertimento in compagnia semplice e immediato. Se poi si hanno più Switch, è possibile godersi alcuni titoli con una sola copia del gioco (facendo scaricare agli altri la Guest Edition gratuita) o collegare più Switch in modalità mosaico, magari per costruire piste con le macchinine o corsi d'acqua (con cascate od oceani) con la pesca. Tornando quindi al punto precedente: 51 Worldwide Games è una compilation con svariati livelli di lettura, sempre premiante nel breve e talvolta nel medio in singolo, decisamente più accattivante in multiplayer dove il software diviene un mezzo per sfidare l'avversario non a uno, ma magari a una dozzina di giochi nell'arco di poco tempo. Portabilità, semplicità e rapidità sono le parole d'ordine di una collezione che si apre all'online con apparente facilità: abbiamo testato in ambiente controllato la modalità online e ci è sembrata perfettamente funzionante, bisogna semplicemente selezionare i tre titoli potenziali e il matchmaking proverà a cercarne almeno uno con un giocatore libero, facendo allenare nel frattempo.