Electronic Arts, reveal di Madden NFL 21 rinviato per via degli scontri negli USA

Electronic Arts ha rinviato il reveal di Madden NFL 21 per via degli scontri che si stanno verificando negli USA negli ultimi giorni, in seguito alla morte di George Floyd.

La presentazione di Madden NFL 21, uno dei titoli che supporterà lo smart delivery di Xbox Series X, sarebbe dovuta avvenire oggi, 1 giugno 2020, ma il publisher non ha ritenuto opportuno procedere in tal senso.

"Siamo vicini alla community dei nostri amici, giocatori, colleghi e partner afroamericani e neri", recita il messaggio pubblicato da Electronic Arts su Twitter.

"La nostra attenzione in questo momento è rivolta alle azioni che possiamo compiere per promuovere un cambiamento rispetto al trattamento ingiusto e ai pregiudizi che affliggono la nazione e il mondo intero."

"Troveremo un altro momento in cui parlare di football con voi. Perché questo va oltre una partita, va oltre uno sport e richiede che stiamo tutti insieme, uniti in favore di un cambiamento."