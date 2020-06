Silent Hill per PS5 verrà presentato il 4 giugno? Molto probabile, dice un leaker

Silent Hill per PS5 verrà presentato il 4 giugno, durante l'evento di reveal della nuova console Sony? Secondo il noto leaker Dusk Golem, è molto probabile e ci sono diversi motivi a sostegno di tale ipotesi.

In primo luogo, la fonte ha confermato le recenti informazioni su Silent Hill, secondo cui il gioco è stato sviluppato da Japan Studio e diretto da Keiichiro Toyama, impostato come un soft reboot rispetto ai precedenti capitoli.

In secondo luogo, Dusk Golem ha detto che un reveal del titolo il 4 giugno, durante la presentazione ufficiale di PS5, è l'ipotesi più probabile perché il team di sviluppo è ansioso di mostrare il progetto e perché lo stesso è attualmente disponibile in forma giocabile.

Dunque l'unico motivo per cui Silent Hill potrebbe saltare questo appuntamento sarebbe il fatto che non si tratta di un titolo di lancio per PlayStation 5.

Dusk Golem ha ribadito che tutti questi dettagli gli sono stati confermati da amici che lavorano nel settore. Si tratta di rumor attendibili? Lo scopriremo ormai fra pochi giorni.

(1/2) I'll lay this out again bluntly:

Silent Hill if the Japan Studios, Toyama directing, etc, stuff is all true will either be revealed on the 4th or in August. It SHOULD be the 4th as the team is excited to reveal it, the game is PS5 exclusive and it's in a playable state.