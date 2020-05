Star Wars Maverick potrebbe essere svelato nei prossimi giorni

Star Wars Maverick, ovvero il nuovo videogioco su Star Wars indicato al momento con questo nome provvisorio, potrebbe essere presentato molto presto, ovvero già la settimana prossima e più precisamente il 2 giugno 2020, secondo quanto riferito da diverse fonti.

Tutto parte da un tweet da parte di Motive Montreal, il team di Electronic Arts che a quanto pare è pronto a svelare qualcosa: "Ci siamo! La famiglia Motive è emozionata di condividere informazione su chi è e cosa sta facendo". Il tweet è stato peraltro rilanciato dal solito Jason Schreier, il quale ha aggiunto "Sembra che qualcuno si stia preparando ad annunciare un nuovo gioco".

EA Motive sarebbe impegnata appunto su Star Wars Maverick, titolo che è comparso la prima volta a marzo sul PlayStation Store europeo ma evidentemente prima del tempo, considerando che non è stato ancora annunciato ufficialmente.

Il tweet riportato sopra è stato ripreso anche da Jeff Grubb, il quale ha risposto con un breve video che mostra Maverick, il protagonista di Top Gun interpretato da Tom Cruise, a rimarcare il possibile soggetto della presentazione. La questione si collega inoltre al famoso calendario di Grubb sugli eventi previsti per giugno: in questo si ripete infatti, fin dalle prime apparizioni, un misterioso evento chiamato "Mel Gibson Picture" per il 2 giugno 2020.

Sebbene sia sempre sembrato uno strano scherzo, potrebbe in verità essere un riferimento a Maverick anche questo, considerando il film omonimo con Gibson come protagonista. Insomma, tutto questo fa pensare alla possibile presentazione di Star Wars Maverick per il 2 giugno, in modo da avere finalmente informazioni ufficiali dopo i primi dettagli sul misterioso progetto EA Motive.