The Batman, il film può ripartire con le riprese fra poco

The Batman è stato tra le vittime più illustri della pandemia da coronavirus che ha sconvolto il mondo in questi mesi, essendo entrato nel pieno della produzione proprio all'inizio della crisi, rimanendo dunque bloccato a causa della sospensione dei lavori imposta dalle autorità, ma le riprese potrebbero ripartire presto.

Le riprese del film sono ancora ufficialmente bloccate causa coronavirus, con il regista che ha confermato a marzo lo stop ai lavori, ma il governo del Regno Unito sta studiando un piano di riapertura che potrebbe garantire il ritorno alle riprese prima del previsto per The Batman, considerato un prodotto da tenere particolarmente in considerazione.

Per esigenze di scenografia e fotografia, le prime riprese sono infatti partite nella zona di Londra e lì sono rimasti fermi i lavori, ma da lì potrebbero anche ripartire presto: come riferito da Guardian, è chiaro che Warner Bros. Stia premendo per poter tornare presto al lavoro, considerando le cifre in ballo per la produzione di The Batman, ovviamente mantenendo la sicurezza al primo posto.

"Questa è la luce verde che segnala come il Regno Unito stia riaprendo le attività per quanto riguarda i film e la produzione televisiva di alto livello", ha riferito una fonte interna a Guardian, "molte produzioni dovrebbero ricominciare ad andare avanti nei prossimi due mesi o non ce la faranno ad uscire entro la fine dell'anno, basandosi soprattutto sulle condizioni atmosferiche favorevoli dell'estate", ha spiegato la misteriosa fonte.

Warner Bros. sarebbe dunque in prima linea nel fare pressioni per il ritorno alle riprese di The Batman e con questo probabilmente ripartiranno anche i lavori su Animali Fantastici 3, in attesa comunque di capire precisamente quali siano gli sviluppi. Nel frattempo, abbiamo saputo che il film con Robert Pattinson sarà più dark rispetto a quelli precedenti.