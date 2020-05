Harry Potter RPG ha un periodo di uscita fissato?

Harry Potter RPG potrebbe uscire nel 2021, questo è quanto emerge dalle nuove voci di corridoio venute fuori in queste ore, a dire il vero ancora non molto ricche di particolari al di là di questa supposizione sul periodo di uscita.

È da un bel po' di tempo ormai che si parla di questo misterioso Harry Potter RPG, di cui in effetti non abbiamo mai avuto un annuncio ufficiale finora e la cui stessa esistenza, dunque, è ancora in dubbio. Presumibilmente in sviluppo presso Avalanche Software, secondo alcuni il gioco dovrebbe uscire infine nel 2021.

Da cosa deriva questa convinzione? Secondo un utente di Reddit, Warner Bros. Avrebbe organizzato la localizzazione e vari elementi di marketing prevedendo l'uscita del gioco di Harry Potter per il 2021. Ovviamente, la fonte non è assolutamente verificabile, dunque il tutto resta assolutamente ancorato al regno delle voci di corridoio, in attesa di eventuali informazioni aggiuntive.

Proprio la settimana scorsa, una foto sembrava ribadire che Avalanche Software è al lavoro sul gioco, cosa che ha ulteriormente ravvivato l'aspettativa per questo progetto ancora ampiamente misterioso. La storia è partita nel 2018 con un video di quello che sembrava essere il nuovo RPG di Rocksteady, ovvero proprio Harry Potter, ma da allora non c'è mai stato un annuncio ufficiale al riguardo da parte di Warner Bros., con le voci che nel frattempo si sono concentrate su Avalanche Software.

Per fare un po' di ordine nelle voci di corridoio, potete vedere il video in cui riassumiamo tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco Warner Bros., in attesa di conferme sulla sua possibile uscita nel 2021.