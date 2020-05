Super Mario 64 su PC con texture e modelli 3D migliorati attraverso mod, si mostra in video

Super Mario 64 per PC prosegue la sua evoluzione, nonostante la sua esistenza sia alquanto precaria, con alcuni miglioramenti applicati alla grafica attraverso mod in particolare per quanto riguarda texture e modelli 3D, le cui evoluzioni risultano particolarmente visibili con il video confronto visibile qui sopra.

Il progetto in questione è una sorta di port non ufficiale di Super Mario 64 per PC in ambiente DirectX 12, in grado di sfruttare la potenza tecnologica attuale e metterla al servizio del gioco, rimasto sostanzialmente intatto dall'epoca del Nintendo 64.

La differenza sta ovviamente tutta nella grafica, sebbene lo stile e il level design sia sostanzialmente lo stesso dell'originale, essendo basato sul medesimo codice. In particolare, il port sfrutta texture a definizione molto più alta, arrivando fino a 4K, e nuovi modelli 3D, in particolare per quanto riguarda Mario stesso, derivato dalle sue incarnazioni più moderne nei giochi successivi.

Quest'ultime evoluzioni si ottengono attraverso delle mod: una in particolare amplia le distanza visiva, consentendo di vedere meglio strutture, personaggi e dettagli in lontananza ed eliminando il pop-in dei poligoni.

Un'altra mod introduce appunto la versione in alta qualità di Mario, con un modello 3D migliorato e più in linea con l'aspetto attuale del personaggio nei giochi moderni. Infine, ci sono vari texture pack che consentono di ottenere miglioramenti sul fronte delle texture in alta definizione.

Super Mario 64 su PC è una conversione amatoriale che porta il gioco in 4K su DirectX 12, che tuttavia ha messo subito Nintendo sul piede di guerra, con la compagnia che sembra intenzionata ad abbattere il progetto a colpi di cause legali.