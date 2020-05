Harry Potter RPG, una foto suggerisce che Avalanche Software è al lavoro sul gioco

Una foto pubblicata sul sito ufficiale di Avalanche Software suggerisce che lo studio è al lavoro su Harry Potter RPG, titolo di cui emerse un filmato qualche tempo fa ma che da allora è svanito nel nulla. Nello scatto possiamo vedere uno sviluppatore alla sua scrivania. Accanto a lui ci sono due libri, uno dei quali è della saga di Harry Potter.

La scoperta è stata fatta dagli utenti del subreddit r/HarryPotterGame che hanno letteralmente scandagliato il sito di Avalanche alla ricerca di indizi sull'esistenza di Harry Potter RPG. Cosa dimostra il libro? Nulla, ma è comunque curioso che sia finito in una foto ufficiale.

Del resto basta ragionare un attimo per capire che non ci troviamo di fronte a un'ipotesi campata in aria. Avalanche Software è posseduta di Warner Bros. Games, che detiene i diritti cinematografici e videoludici sulla saga di Harry Potter. Il video di cui parlavamo a inizio notizia è troppo ben fatto per essere un falso, quindi qualcuno ci sta sicuramente lavorando.

Degli altri studi di Warner Bros. Rocksteady pare essere al lavoro su un gioco tratto da una serie DC Comics, quasi sicuramente Suicide Squads, mentre Netherrealms è specializzato in picchiaduro. Facendo quindi due più due...