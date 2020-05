Google Pixel 4a, ancora nessuna data di lancio: iPhone SE 2020 in vantaggio?

Dov'è finito Google Pixel 4a, il prossimo smartphone android di rilievo realizzato da Mountain View? E pur volendo che di lui si siano perse le tracce, che fine ha fatto almeno la tanto promessa data di lancio? Queste domande stanno assillando più di un possibile acquirente nelle ultime settimane. E se al più presto non verrà comunicato qualcosa a riguardo, il tutto potrebbe andare a vantaggio dell'iPhone SE 2020.

Questa è l'opinione di techradar.com, tra le tante altre testate estere che nelle ultime ore hanno indagato circa la presunta scomparsa della data di lancio del Google Pixel 4a. Inizialmente si attendeva tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno 2020 addirittura il reveal ufficiale del dispositivo: intanto Apple ha avuto tutto il tempo di rilasciare sul mercato mondiale l'iPhone SE 2020. "Cos'hanno in comune iPhone SE 2020 e Google Pixel 4a?" potreste legittimamente chiedervi; ebbene, entrambi sono dispositivi medio-gamma, dunque indirizzati ad una precisa fascia di consumatori. Consumatori che intanto, data la notevole assenza di Google, potrebbe decidere di acquistare tranquillamente il device basato su iOS.

In realtà nello scorso mese si preannunciava una battaglia senza esclusione di colpi tra i due dispositivi: difatti la fotocamera di Google Pixel 4a sarebbe in grado di competere con quella di iPhone SE 2020, e questo è solo il primo dei paragoni che vengono in mente. Il prezzo di lancio del Pixel 4a, qualora venga confermato il rumor di qualche giorno fa, sarebbe inoltre estremamente concorrenziale; techradar reputa quindi quella di Google una mossa estremamente svantaggiosa, apparentemente inspiegabile. Il terreno perso questo mese (e nei prossimi, se non arriveranno al più presto novità) andrà a tutto vantaggio dell'iPhone SE 2020.

Prima di chiudere per il momento queste riflessioni, è opportuno ricordare le specifiche tecniche del Google Pixel 4a, non ancora confermate tuttavia da Mountain View.

SoC Qualcomm Snapdragon 730 con GPU Adreno 618

Display: 5,81" 2340x1080, 443ppi, 60Hz

Memoria: 6GB di RAM, 64/128GB di storage

Fotocamera posteriore: sensore da 12,2MP Sony IMX363, dimensioni dei pixel da 1.4µm, ottica con apertura f /1.73, angolo di visione (orizzontale) di 65,6°, stabilizzazione EIS e OIS

Fotocamera anteriore (nel display forato): sensore da 8MP Sony IMX355, dimensioni dei pixel da 1.4µm, ottica con apertura f/2.0, angolo di visione (orizzontale) di 72,4°, fuoco fisso, supporto EIS

Sensore di impronte sul retro

Connettività : 4G LTE, dual SIM, WiFi 802.11ac, Bluetooth, , USB-C, GPS, Glonass

Batteria: 3.080 mAh

Sistema operativo: Android 10