Minecraft Dungeons disponibile, vediamo il trailer di lancio

Minecraft Dungeons è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio che trovate in testa alla notizia e che contiene delle sequenze di gameplay inedite. Per chi non lo conoscesse, si tratta sostanzialmente di un gioco di ruolo d'azione alla Diablo molto semplificato e adatto un po' a tutti i palati.

Spin-off del gioco campione d'incassi che ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo, Minecraft Dungeons è giocabile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Minecraft Dungeons in cui il buon Tommaso Valentini ha scritto:

Minecraft Dungeons è un prodotto studiato e realizzato per far avvicinare i giocatori meno smaliziati ad un genere, quello degli hack 'n' slash, di difficile appeal per le nuove generazioni. La possibilità di giocare in quattro in locale oppure online indirizza la produzione verso il classico gioco caciarone con cui divertirsi la sera tra amici, senza voler strafare o diventare mai troppo complicato e profondo. Un buon diversivo insomma per fare qualcosa di alternativo nell'universo di Minecraft. Non è un prodotto che consigliamo spassionatamente agli amanti del genere però, vista la leggerezza delle meccaniche e la brevità della campagna. Seguiremo la promessa evoluzione del titolo, facendo molta attenzione alla quantità di DLC a pagamento che verranno rilasciati dato che a primo impatto Mojang sembra voler puntare su una monetizzazione pesante di livelli ed extra. Nel caso aveste il Game Pass, un giro fatecelo comunque.