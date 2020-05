Dreams, la demo UE5 è completa: ecco la sequenza del salto

La demo UE5 ricreata attraverso Dreams è finalmente completa. Nei giorni scorsi abbiamo imparato ad apprezzare l'eccezionale abilità di Martin Nebelong. Questo utente, infatti, è in grado di spingere Dreams, il gioco grazie al quale creare i giochi, oltre i suoi limiti. In quest'ultimo filmato, Nebelong ha ricreato anche la spettacolare sequenza finale della demo di Epic Games, ovvero quell'incredibile scena del salto.

Per capire l'enorme abilità che ci vuole a creare un lavoro di questo tipo, soprattutto utilizzando Dreams, abbiamo pubblicato qualche giorno fa un video time-lapse che mostra come è stata ricreata la demo dell'Unreal Engine 5.

In queste ore, però, Nebelong non è rimasto con le mani in mano, anzi. Si è messo al lavoro sulla scena finale, quella del salto. La scena che più di ogni altra, probabilmente, mostra le capacità di PS5 e cosa vuol dire poter montare di serie un SSD così performante all'interno di una console. Per questo, vedere la stessa scena in Dreams è ancora più sorprendente.

Ovviamente si notano differenze nella conta poligonale, ma soprattutto nella velocità di esecuzione, ma resta un lavoro mirabile. Un altro progetto interessante è quello di un designer italiano che sta provando a ricreare la demo dell'Unreal Engine 5 con l'UE 4,25.

Pensavate fosse possibile raggiungere risultati di questo tipo in Dreams?