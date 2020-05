Dark, Netflix annuncia la data d'uscita della stagione 3 con un trailer

Netflix ha annunciato la data d'uscita della stagione 3 di Dark con un trailer che promette anche la conclusione definitiva della serie. Segnatevi quindi sul calendario il 27 giugno 2020, quando sapremo che fine faranno i molti personaggi coinvolti.

Per chi non la conoscesse, Dark è una serie TV realizzata in Germania che gioca moltissimo sul concetto di linee temporali e loop infinito. Non vi diciamo altro per non fare spoiler e perché non è facile riassumerne l'intricatissima trama in poche righe (c'è chi ha dovuto rivedere tutte le puntate due volte per capirci qualcosa).

Detto questo consigliamo la visione del trailer solo a chi ha visto le prime due stagioni perché dà molte anticipazioni sugli eventi finali della seconda stagione, oltre ad accennare ai contenuti della terza. In realtà è difficile capirci qualcosa se si conosce Dark per intero, ma è meglio evitare ogni possibile incidente.