Il Trono di Spade: Oltre la Barriera, Jaime Lannister e Melisandre arrivano nel gioco mobile

Buone notizie per tutti coloro che si divertono con Il Trono di Spade: Oltre la Barriera, titolo mobile basato sull'apprezzatissima Serie TV di HBO: nel momento in cui scriviamo è infatti disponibile un nuovo aggiornamento su Android e iOS, che tra le altre cose ha introdotto i personaggi di Jaime Lannister e Melisandre.

Ad oggi Jaime Lannister e Melisandre erano due grandi assenti tra i personaggi giocabili de Il Trono di Spade: Oltre la Barriera. I due nuove guerrieri impreziosiranno ancora di più il titolo mobile di Behaviour Interactive, perché ognuno dei due avrà la sua linea narrativa (prequel rispetto alla Serie TV) ben precisa da scoprire e giocare. Una volta completati questi episodi (che non vi porteranno via comunque troppo tempo) potrete ufficialmente aggiungere Jaime Lannister e Melisandre alla vostra squadra standard.

Vale la pena ricordare che Il Trono di Spade: Oltre la Barriera è attualmente disponibile per il download,assieme al suo nuovo aggiornamento, su Google Play Store e su App Store di Apple. Qui di seguito trovate il giudizio di Tommaso Pugliese, tratto naturalmente dalla sua recensione: "Il Trono di Spade: Oltre la Barriera è un titolo che parte decisamente bene, grazie a una presentazione tecnicamente irreprensibile e finanche ben diretta, al netto di qualche tempistica affrettata, e a un set i personaggi convincenti, protagonisti di una storia che invoglia a essere seguita. Le meccaniche RPG strategiche sono di tipo tradizionale, senza particolari acuti, ma dopo un po' il grado di sfida comincia a salire e si sbatte inevitabilmente contro i paywall. Il valore produttivo del mobile game targato Behaviour Interactive è evidente ed è dunque lecito che lo studio provi a monetizzare, ma un approccio meno frettoloso avrebbe certamente aiutato ad apprezzare di più l'esperienza".