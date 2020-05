Quantic Dream, "entusiasmanti progetti" sono in lavorazione

Quantic Dream, lo studio di Heavy Rain e Detroit: Become Human, è diventato da poco indipendente. Questo consentirà allo studio di David Cage di poter sviluppare nuovi giochi multipiattaforma, in grado di ampliare a dismisura la platea alla quale offrire le loro avventure. Il futuro dello studio è ancora avvolto dal mistero, ma lo studio francese è al lavoro su "nuovi ed entusiasmanti progetti" in arrivo, immaginiamo, per PS5, PC e, perché no, Xbox Series X.

In una diretta Twitch, infatti, Guillaume de Fondaumière e David Cage hanno parlato del futuro di Quantic Dream. Adesso che stanno per pubblicare Detroit: Become Human, Heavy Rain e Beyond: Due Anime su Steam, Quantic Dream è pronta a concentrarsi sui prossimi passi dell'azienda. Il primo è stato rendersi completamente indipendenti, cosa che consentirà allo studio di auto-pubblicare i propri giochi su qualunque piattaforma.

Lo studio, però, "è nato per creare giochi e stiamo, ovviamente, lavorando a molti nuovi entusiasmanti progetti di cui non possiamo ancora parlare," hanno detto i due front man durante la diretta. David Cage ha poi aggiunto che i piani del prossimo futuro saranno annunciati "presto". Magari in concomitanza con gli eventi di presentazione di una (o entrambe) le console di nuova generazione.

Quantic Dream, però, in futuro proverà anche a mettere a disposizione le proprie conoscenze tecniche e i mezzi artistici. Così da dare una mano anche a team di sviluppo minori. Anche per questo motivo il quartier generale è stato ampliato con un nuovo studio per il motion capture, uno per l'audio e una grande area dedicata al relax.

Cosa ne pensate? Che futuro attende Quantic Dream?