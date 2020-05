Helltaker, su steam il gioco gratis fenomeno per PC con solo recensioni positive

Helltaker è un gioco gratis per PC che sta diventando un piccolo fenomeno su Steam, dove finora ha raccolto solo recensioni positive (al momento di pubblicare questa notizia ne ha circa 9000, non poche).

Pubblicato l'11 maggio 2020 era passato inosservato, come accade a moltissimi giochi indie che approdano nel negozio digitale di Valve. Senonché giorno dopo giorno l'opera di vanripper, questo il nome dello sviluppatore, noto come animatore su YouTube, ha iniziato a raccogliere sempre più download e consensi, raggiungendo l'attenzione generale.

In particolare pare che Helltaker sia molto amato in oriente, dove sta raccogliendo la maggior parte dei plausi. Ma di che gioco stiamo parlando? Si tratta di un breve puzzle game dalla grafica piena di stile in cui il protagonista decide di recarsi all'inferno per realizzare il suo sogno: crearsi un harem di ragazze demone. Per farlo deve però prima riuscire a raggiungerle superando una serie di puzzle di difficoltà crescente, che richiedono di arrivare alla fine dei livelli entro un certo numero di mosse.

Quando finalmente ci si trova in presenza di una demonessa, si viene messi ulteriormente alla prova da una domanda a risposta multipla. In caso di errore si viene uccisi e bisogna rigiocarsi l'intero livello. In caso di successo si ottiene la ragazza.

Helltaker non dura molto, ma effettivamente è realizzato benissimo e vale la pena dedicargli le poche ore che dura, quindi eccovi il link per scaricarlo e un breve video di gameplay:

