VirtuaVerse, la recensione dell’avventura grafica per PC

Il fatto che ormai questo genere appartenga ai tempi che furono non vuol dire che sia stato dimenticato, anzi sono tanti i nostalgici che farebbero carte false per vedere tornare in auge titoli come quelli sfornati oltre due decenni fa da LucasArts. È proprio la spinta della nostalgia unita a una evidente passione per l'informatica a caratterizzare l'ambientazione di VirtuaVerse, condita con una dose di salsa cyberpunk. Dopo aver trascorso più di dieci ore tra AVR e mondo reale, ecco il nostro verdetto.

La recensione di VirtuaVerse ci permette di tornare volentieri ancora una volta nell'immaginario cyberpunk , poche settimane dopo aver fatto conoscenza con Cloudpunk . Come dicevamo allora, anche se gli occhi di tutti sono puntati a Cyberpunk 2077 di spazio per soddisfare gli amanti dei neon e delle città perennemente bagnate dalla pioggia ce n'è sempre tanto. Soprattutto se a occuparlo arriva un' avventura grafica di quelle intenzionate a omaggiare i tempi d'oro di questo genere passato di moda. La fatica di Theta Division si presenta infatti come un'avventura punta e clicca interamente ispirata a quelle dell'epoca in cui Monkey Island e i suoi simili andavano per la maggiore.

La trama: un uomo disconnesso e piantato in asso

VirtuaVerse ci porta in un futuro non lontano da adesso, in cui un'intelligenza artificiale chiamata Xenon è riuscita ad avere la meglio su tutte le altre sue simili, legando a sé l'esistenza dell'intera società. Grazie a un chip impiantato sotto pelle, le persone possono infatti vivere perennemente connesse alla realtà virtuale come in una specie di Matrix, dalla quale sono ormai pochi gli individui che scelgono di emarginarsi per continuare a vivere nel mondo reale.

Uno di questi è Nathan, il protagonista del gioco che conosciamo in occasione di un brusco risveglio. Oltre a rendersi conto che la sua fidanzata Jay sembra essere scomparsa nel nulla, nell'alzarsi dal letto Nathan rompe gli occhiali AVR necessari per collegarsi alla realtà virtuale di cui sopra, rimanendo così confinato all'esterno della rete. I suoi primi passi da sveglio saranno quindi dettati dalla necessità di riparare l'apparecchio tecnologico, tentando successivamente di capire che fine abbia fatto Jay e perché si sia dileguata di nascosto.

Insieme a Nathan ci renderemo conto che dietro a tutto ciò si nasconde più di quanto potessimo immaginare, portandoci fino ai confini del mondo per tentare di salvare gli altri esseri umani dopo avere avuto a che fare con sanguinosi gruppi hacker rivali, esseri virtuali simili a divinità e tantissimi elementi legati al mondo dell'informatica e alla sua cultura. Un mix che in termini di ambientazione funziona soprattutto nelle fasi iniziali, grazie al lavoro svolto da Vittorio D'Amore (aka Master Boot Record), Alessio Cosenza (Elder0010) e Ralph Meidl (Valenberg), le tre persone che si celano dietro il nome Theta Division.

Dopo qualche ora dobbiamo dire che la spinta di VirtuaVerse va un po' ad affievolirsi, in particolare dopo aver messo il giocatore di fronte ad alcuni gravi avvenimenti causati da Nathan, ai quali però le persone che lo circondano sembrano inspiegabilmente non dare particolare peso. Col passare del tempo inoltre il cambio di ambientazione porta il cyberpunk a essere messo un po' da parte, anche se tecnologia e informatica continuano a fare da traino tra cimiteri hardware e attacchi DDoS da lanciare. Da amanti di Amiga il nostro momento preferito è stato quello in cui Nathan si ritrova a far funzionare un "Lorraine 500", ma i riferimenti al passato con cui potersi gingillare sono davvero tanti, compresi alcuni enigmi da risolvere a suon di caratteri ASCII.

Prima di passare al gameplay, una piccola nota sui personaggi. Partiamo dal protagonista, nel quale dobbiamo dire di avere fatto fatica a immedesimarci completamente, forse per via della scelta di ritrarlo sempre con un cappuccio alzato in testa senza mai mostrarci il suo volto. In generale la sensazione è che a livello di caratterizzazione si sarebbe forse potuto fare qualcosina in più. Alternandosi tra toni seri e scherzosi, VirtuaVerse funziona soprattutto nel secondo caso, quando cioè si prende meno sul serio: possiamo dire di aver riso di gusto in occasione di alcuni scambi tra Nathan e gli altri individui con cui egli è costretto ad avere a che fare.