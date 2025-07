Google Telefono potrebbe introdurre una scorciatoia utile per le chiamate in attesa

Secondo alcune indiscrezioni, Google Telefono potrebbe introdurre una piccola novità per gestire le chiamate in attesa. La funzione Unhold, ovvero Riprendi, consentirebbe infatti di riprendere la chiamata in attesa con un semplice tap. In ogni caso, si tratta di informazioni non ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di conferme o smentite.

La nuova funzione A riportare l'informazione è il noto insider AssembleDebug, che ha scoperto la scorciatoia nella versione beta 184.0 di Google Telefono. Le opzioni attualmente disponibili, quando si mette una chiamata in attesa, sono Riaggancia, Vivavoce e Silenzia. Pare che quest'ultima opzione sarà sostituita da Unhold, che consente di riprendere la chiamata in attesa ed è molto più sensata, dato che l'audio del microfono non viene catturato. Nelle immagini seguenti, condivise da Android Authority, potete vedere la nuova scorciatoia. La nuova scorciatoia di Google Telefono Come già anticipato, non è detto che sia realmente disponibile in futuro, quindi vi aggiorneremo. Se volete provare in anteprima le funzionalità, potete iscrivervi al programma beta dell'app attraverso questo sito.