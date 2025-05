Vediamo la nuova interfaccia Android Material 3 in app Google come Gmail, Foto e Fitbit

Parallelamente all'annuncio dei nuovi sistemi operativi, l'azienda di Mountain View ha offerto un'anteprima dei ridisegni in chiave Material 3 Expressive di alcune delle sue app più utilizzate, tra cui Fitbit, Gmail e Google Foto. Andiamo a vederle insieme.

Nel corso dell'Android Show, Google ha svelato importanti novità che plasmeranno l'esperienza utente dei suoi sistemi operativi e delle applicazioni proprietarie. L'introduzione di Material 3 Expressive per Android 16 e Wear OS 6 segna un'evoluzione significativa nel linguaggio di design di Google, promettendo interfacce più dinamiche, personalizzabili e in linea con le esigenze di un utilizzo sempre più mobile.

Fitbit, Google Foto e Gmail con Material 3 Expressive

L'applicazione Fitbit è tra le prime a mostrare i segni di questa rinnovata filosofia di design. In particolare, le pagine dedicate alle statistiche individuali stanno subendo una trasformazione mirata a ottimizzare la navigazione e la fruibilità con una sola mano. Nella visualizzazione dei passi, ad esempio, le tradizionali schede superiori per la selezione dell'intervallo temporale (Giorno, Settimana, Mese, Anno) vengono sostituite da una barra flottante posizionata nella parte inferiore dello schermo. Integrata in una "pillola" più ampia, questa mira a rendere più agevole la selezione del periodo desiderato.

Le app Google con Material 3 Expressive

Sebbene il layout informativo di base rimanga in gran parte invariato, si nota un maggiore impiego del colore all'interno dei grafici quando l'utente raggiunge i propri obiettivi. Inoltre, l'icona di spunta, indicante il completamento di un obiettivo, viene ora presentata all'interno di una forma Material più distintiva, coerente con il nuovo linguaggio di design.

Anche Gmail è oggetto di un profondo restyling, a partire dalla visualizzazione della posta in arrivo. La lista dei messaggi viene ora presentata all'interno di schede con angoli superiori arrotondati, conferendo un aspetto più moderno e pulito all'interfaccia. L'interazione con i messaggi è stata arricchita da animazioni più evidenti quando si scorre per archiviare o eseguire altre azioni personalizzate, fornendo un riscontro visivo più chiaro all'utente. La barra di ricerca, il pulsante del menu a scomparsa e il selettore dell'account ora risiedono su un livello di sfondo separato, caratterizzato da una tonalità più vivace, che contribuisce a distinguere visivamente questi elementi chiave dell'interfaccia. Infine, il pulsante "Compose" (Scrivi) appare ora in una veste più audace e prominente rispetto alla versione precedente.

Per quanto riguarda Google Foto, l'anteprima mostra una visualizzazione a schermo intero degli album, con una barra degli strumenti flottante posizionata nella parte inferiore per facilitare le operazioni di condivisione, aggiunta di foto ed editing. L'attuale interfaccia colloca questi strumenti nella parte superiore dello schermo, rendendo la nuova disposizione più ergonomica e focalizzata sull'esperienza di visualizzazione delle immagini.

E a voi piacciono le nuove app? O preferite la versione attuale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.