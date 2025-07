I nuovi strumenti IA di Google Foto sono stati confermati ufficialmente

Per il momento queste funzioni sono in fase di rollout negli Stati Uniti, quindi arriveranno in Italia successivamente (ovviamente vi aggiorneremo). Per ora Big G sta iniziando a distribuire la funzione Da foto a Video, sia su Android che iOS, mentre ad agosto arriveranno Remix e Crea.

Confermata anche la funzione Remix, che permette di modificare una foto in base al proprio stile preferito, ad esempio fumetto, sketch o anime . Come vi abbiamo già anticipato, la scheda Crea includerà tutte le nuove funzioni e si troverà tra le schede Raccolta e Cerca di Google Foto.

La prima novità è Photo to video, ovvero Da foto a Video , e si basa su Veo 2. Con questo strumento gli utenti possono creare video di sei secondi con le foto già salvate in galleria, scegliendo tra due prompt predefiniti: "Mi sento fortunato" e "Movimenti sottili".

Nuovi strumenti creativi

Secondo quanto dichiarato da Google, l'applicazione diventerà uno strumento in grado di dare vita ai propri ricordi, permettendo agli utenti di dare sfogo alla propria creatività.

"Google Foto è nato come un luogo in cui archiviare i propri ricordi e si è trasformato in molto di più. È un modo per esplorare le proprie immagini e ricordare, condividerle facilmente e persino dare libero sfogo alla propria creatività", si legge sul blog The Keyword.

Google Foto si arricchisce di nuove funzioni

"Oggi presentiamo alcuni nuovi strumenti creativi che ti aiuteranno a dare vita ai tuoi ricordi. Con nuove funzionalità per creare video da foto, trasformare immagini in illustrazioni e altro ancora, c'è molto da provare e condividere con amici e familiari".