PS Plus 10 anni: concorso e torneo speciale su NBA 2K20 per festeggiare l'anniversario

PS Plus compie 10 anni questo luglio 2020 e per festeggiare Sony ha organizzato un particolare mini-game che consente di vincere un abbonamento PS Plus e anche un torneo speciale su NBA 2K20 a tema, titolo che peraltro fa parte dei giochi gratis di questo mese per gli abbonati.

Come abbiamo già riferito, PS Plus ha raggiunto il suo decimo anniversario e per l'occasione Sony ha organizzato diverse iniziative, come il tema gratuito per PS4 o anche il fatto che, per questo mese, i giochi gratis di luglio 2020 saranno tre invece dei due standard che vengono offerti agli utenti abbonati.

La prima delle nuove iniziative è un concorso, che potete provare a questo indirizzo: provate a spegnere tutte le candeline sulla torta con il mini game che trovate sul sito, potreste vincere un abbonamento PS Plus da 1, 3 o 12 mesi. Non solo, se avete l'abbonamento PS Plus attivo al momento della registrazione, potete partecipare all'estrazione finale con in palio 10 anni di abbonamento a PS Plus. Avete tempo fino al 30 luglio per partecipare al concorso.

La seconda iniziativa è un torneo speciale su NBA 2K20: il gioco fa parte dei titoli gratuiti per gli abbonati a luglio 2020 e per festeggiare il decimo anniversario di PS Plus è protagonista di una NBA 2K20 Special Cup, all'interno del circuito PS4 Tournaments. Le iscrizioni al torneo si apriranno oggi, 8 luglio, e potrete inscrivervi direttamente da PS4, dalla dashboard della vostra PlayStation, o dal sito ESL.