PS Plus, i giochi PS4 gratis di luglio 2020 sono disponibili da oggi

I giochi gratis PS4 del PlayStation Plus di luglio 2020 sono disponibili a partire da oggi, ricordiamo, con possibilità di effettuare il download partita già intorno alle ore 17, come da tradizione.

Nella giornata di oggi, dunque, è avvenuto definitivamente il cambio con i titoli gratis di giugno 2020, ovvero Star Wars: Battlefront II e Call of Duty: WWII, che non saranno più disponibili gratuitamente all'interno dell'offerta PS Plus.

Per avere una panoramica più approfondita sui giochi disponibili a luglio 2020 potete rivolgervi alla consueta rubrica dedicata a PlayStation Plus, che in questo caso riguarda nello specifico NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ed Erica.

Da notare che questo mese presenta una variazione importante sullo standard, in quanto i giochi gratis per gli abbonati sono tre invece dei soliti due per PS4, gesto effettuato da Sony per celebrare il raggiungimento del decimo anniversario di PS Plus. A questo proposito, vi rimandiamo alle informazioni diffuse al riguardo sui giochi più scaricati e tutti i numeri del servizio Sony.