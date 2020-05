PS Plus giugno 2020, i giochi gratis PS4 di questo mese

Sony ha confermato ufficialmente i due giochi gratis per PS4 che saranno messi a disposizione di tutti gli abbonati PS Plus a giugno 2020 . Se Call of Duty: WWII è già disponibile da qualche giorno, Star Wars: Battlefront 2 sarà scaricabile a partire dal 2 giugno 2020 e sarà a disposizione, se tutto andrà come al solito, fino al 7 luglio 2020.

Di Call of Duty: WWII eravamo al corrente da qualche giorno. Sony aveva svelato ufficialmente il primo gioco PS Plus qualche giorno fa ed è già disponibile per il download a questo link. Si tratta del ritorno in grande stile della serie di Call of Duty alla sua formula originale: una campagna dal taglio cinematografico che racconta il dramma della guerra, un multiplayer "boots on the ground" e una modalità Zombi per giocare in compagnia degli amici. La nostra recensione di Call of Duty: WWII vi racconta tutto in maniera dettagliata.

Star Wars: Battlefront II è l'ultimo sparatutto dedicato all'universo di Guerre Stellari. Si tratta di un gioco che col passare dei mesi si è espanso a dismisura e adesso offre decine di mappe prese in prestito dalla saga di George Lucas nelle quali combattere a bordo dei celebri veicoli della serie. Non solo: si potranno interpretare i più famosi eroi di Star Wars come Luke Skywalker e Han Solo e pilotare navi come il caccia Ala-X o il Millenium Falcon. La nostra recensione di Star Wars: Battlefront II parla di tutte queste cose.

Avete ancora pochi giorni, quindi, per poter scaricare i giochi PS Plus di maggio 2020. Il mese scorso sono stati messi a disposizione Farming Simulator 19 e Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition, due ottime esperienze, nonostante non abbiano lo stesso fascino di Call of Duty e Star Wars: Battlefront.

Questi giochi dovrebbero essere disponibili fino al 2 maggio 2020 alle 17:59, ma fossimo in voi non aspetteremmo l'ultimo secondo per riscattarli, dato che esigenze tecniche potrebbero renderli indisponibili prima.

Cosa ne pensate dell'offerta di questo mese?