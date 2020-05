Arkane Studios celebra 20 anni: Arx Fatalis gratis e un trailer per festeggiare

Arkane Studios festeggia i 20 anni con un interessante trailer celebrativo e rendendo disponibile gratis il suo primo titolo, Arx Fatalis.

Dall'apertura dei suoi uffici a Lione, Francia, vent'anni fa, poi ampliati con lo studio di Austin, Texas, Arkane Studios ha prodotto alcune tra le avventure più innovative e memorabili del panorama videoludico, di cui si è parlato anche nel documentario di Noclip.

I giocatori hanno esplorato i pericolosi e tetri dungeon di Arx Fatalis, le fredde e nebbiose strade di Dunwall in Dishonored, i soleggiati paesaggi di Karnaka in Dishonored 2 e gli inquietanti corridoi spaziali di Talos I in Prey.

I giochi di Arkane sono stati tra i più premiati degli ultimi dieci anni. Dishonored ha vinto il premio come Gioco dell'Anno 2012 ai The Game Awards, Dishonored 2 ha vinto più di 100 premi e nomination come "Best of 2016" e Prey ha ottenuto oltre 100 premi e nomination nell'anno della sua uscita.

Nelle prossime tre settimane, Bethesda festeggerà il ventesimo compleanno con omaggi, video, AMA, dietro le quinte e tanto altro. Segui Twitch.tv/Bethesda per partecipare alle dirette con gli sviluppatori di Arkane e con ospiti speciali.

I giocatori possono celebrare insieme agli altri fan entrando nella nuova community Arkane Outsiders.

Entrando negli Arkane Outsiders e iscrivendovi alle comunicazioni via email prima del 31 maggio alle 16:00, i giocatori riceveranno una copia digitale gratuita di Arx Fatalis, il primo gioco dello studio, tramite il programma di avvio Bethesda.net.

Riceveranno anche una copia digitale dell'artbook "The Art of Arkane" per l'ingresso nel fan club.