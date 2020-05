PS Plus di giugno 2020, svelato ufficialmente il primo gioco, ed è grandioso

Sony ha svelato ufficialmente il primo gioco gratis per PS4 di giugno 2020 per gli abbonati PS Plus ed è un titolo davvero inatteso ed eccezionale: Call of Duty: WWII. Il download sarà disponibile a partire dal 26 maggio, ossia da domani. Per il resto Sony ha rimandato ai prossimi giorni gli annunci del resto della line up.

Giusto poche ore fa ci chiedevamo quando sarebbero stati annunciati i giochi gratis per gli abbonati PS Plus di giugno 2020, facendo ipotesi basate sulla regolarità di Sony nel gestirli. Siamo stati immediatamente smentiti, perché questo mese la casa giapponese ha scelto un approccio completamente diverso, probabilmente proprio per sottolineare l'eccezionalità del gioco proposto. In effetti è raro che un Call of Duty venga regalato, con Activision che è sempre molto attenta a non far perdere valore al suo franchise.

Call of Duty: WWII è un capitolo molto amato, per via del suo ritorno alle atmosfere originali della saga (i primi tre COD erano tutti ambientati nella Seconda Guerra Mondiale). Sviluppato da Sledgehammer Games, offre una delle migliori campagne single player della serie, piena di atmosfera e di tocchi di classe che la rendono godibilissima ancora oggi. Gli appassionati dell'online apprezzeranno anche le molte modalità disponibili per scontrarsi con amici ed estranei, nonché la ricchissima modalità cooperativa.

Vi ricordiamo che oltre a Call of Duty: WWII, fino al 1° giugno 2020 potete ancora scaricare Farming Simulator 19 e Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition, i titoli PS Plus di Maggio 2020. Per gli altri giochi di giugno 2020 si è parlato nelle scorse ore di Marvel's Spider-Man, anche se non è stato confermato e la voce potrebbe essere nata dal bug di un negozio online.