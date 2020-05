Sherlock Holmes Chapter One annunciato per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X

Frogwares ha annunciato Sherlock Holmes Chapter One per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X. con l'uscita fissata per il 2021. In realtà l'annuncio parla di un generico "next-gen", ma a questo punto possiamo dare per scontato che si parli delle console di Microsoft e Sony. Probabilmente non vengono nominate perché manca l'autorizzazione dei due produttori hardware.

Sherlock Holmes Chapter One è un thriller investigativo in cui troviamo un giovanissimo Sherlock alle prese con una questione irrisolta, legata alla morte di sua madre. Per scoprire il mistero legato al suo passato, il detective in erba dovrà recarsi sulle coste del Mediterraneo, su di un'isola dove non tutto è ciò che sembra.

Forgwares, software house specializzata nel genere e nel personaggio, promette una storia che si evolverà seguendo le decisioni del giocatore. "Puoi scegliere di risolvere i problemi con la forza o essere un passo avanti rispetto ai tuoi nemici usando il tuo ingegno per individuarne i punti deboli. Decidi tu quale sia il miglior modo per affrontare ogni situazione e affina le tue capacità investigative. È tempo di confrontarti con il tuo passato in modo da poter diventare la leggenda che sei destinato a essere."

Leggiamo quelli che saranno gli elementi chiave di Sherlock Holmes Chapter One:

L'Uomo Prima Della Leggenda: Nei panni di un giovane Sherlock, guadagnerai reputazione in un modo innovativo che nessun gioco o storia ha mai esplorato prima. Non abbiamo mai conosciuto l'arroganza giovanile e l'ingenuità dell'uomo prima che diventasse la leggenda che tutti conosciamo. Ora la devi vivere.

Investigazione Globale: Non sai mai da dove arriverà il prossimo indizio. Esplora e sfrutta l'intera città alla ricerca della verità, usando indizi, voci, travestimenti e prove inconfutabili per costruire un caso solido all'interno del tuo palazzo mentale.

E Resta Giù!: Le armi possono aiutarti, ma alla fine è una questione di stile, e tu ne hai da vendere. Individua le vulnerabilità dei nemici con le tue brillanti capacità di osservazione o sfrutta l'ambiente per eliminare qualcuno senza sporcarti le mani.

Un Altro Jon: Prima di John Watson, c'è stato un altro Jon. Il tuo unico e migliore amico. Ma lui chi è veramente?

Un'Ombra Oscura: La storia è ambientata nel 19° secolo in un'isola del Mediterraneo completamente esplorabile che promette una vita tutt'altro che paradisiaca. Corruzione e crimini di ogni tipo sono la quotidianità, mentre gli isolani si aggrappano alle tradizioni e evitano gli estranei, rendendo il tuo lavoro ancora più difficile.

Verità e Menzogne: Ogni storia può essere vista da due lati diversi, come una medaglia, e gli abitanti dell'isola hanno il loro particolare modo di intendere verità e giustizia. Sta a te decidere se scoprire la verità sarà una cosa positiva o negativa per te e come questa definirà l'uomo che diventerai.

Vediamo quindi qualche immagine e il trailer di annuncio: