Xbox Game Pass, in USA lo regalano con hamburger, tartine e tacos

In USA stanno regalando settimane di Xbox Game Pass con hamburger, tartine e tacos. Letteralmente. Microsoft pare aver messo in piedi diverse iniziative con aziende specializzate nell'alimentazione per promuovere il suo servizio in abbonamento.

Ad esempio acquistando un King Box di Burger King si ottiene un buono che dà diritto a riscattare una settimana gratuita di Xbox Game Pass. Massimo ne vengono dati quattro per persona, ma ciò non esclude che se ne possano ottenere altri tornando nei giorni successivi.

Un'altra settimana gratuita di Xbox Game Pass è regalata con le pop.tarts, mentre acquistando il Double Chalupa Box di Taco Bell da 5 dollari si ottengono ben due settimane di abbonamento. Sostanzialmente se non temete il colesterolo e vivete in USA, potete ottenere diversi mesi di Xbox Game Pass mangiando fino a scoppiare.

Non sappiamo se ci siano altre iniziative simili in circolazioni, ma tanta aggressività da parte di Microsoft è un buon indice per capire quanto tenga all'Xbox Game Pass e quanto miri a farlo diffondere il più possibile, con ogni mezzo. Non a caso è il capofila di servizi in abbonamento in ambito videoludico, di molte lunghezze avanti al suo avversario più temibile, PlayStatio Now.

Just when folks start bragging about GamePass getting 10 million engagements.........👀🥴 I keep my shit going by doing basic shit like eating and snacking. 🙌🏾#CantBeatFree#BuyAPlaystation5#PlaystationNation pic.twitter.com/jKgkdQswph — Jaydub (@JayDubcity16) May 24, 2020